Столтенберг: НАТО укрепляет готовность сил из-за бряцания ядерным оружием со стороны России

20:03, 16 июня 2015
Мир
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Генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг назвал заявление президента России Владимира Путина об увеличении российских межконтинентальных ракет дестабилизирующим и опасным.

REUTERS

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Жан-Клод Юнкером в Брюсселе (Трансляция проходила на сайте Еврокомиссии - УНИАН).

"Я думаю, что заявление, которое мы слышали сегодня от президента Путина является образцом подтверждения поведения России, которого она придерживается на протяжении последнего времени, и мы видели, что Россия больше вкладывает средств в оборону в целом, но особенно в ядерные возможности", - считает Столтенберг.

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Генеральный секретарь НАТО обратил внимание, что Россия больше проводит военных учений и осуществляет развитие новых военных возможностей, одновременно употребляя чаще ядерную риторику в качестве части ее оборонной стратегии.

"И это ядерное бряцание оружием со стороны России является неоправданным, дестабилизирующим и опасным шагом. И это именно то, на что мы обращаем внимание. Также это является одной из причин того, почему мы укрепляем готовность наших сил", - сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО в этой связи заинтересовано, чтобы обеспечить защиту всем союзникам перед любыми возможными угрозами.

Как сообщал УНИАН, Путин заявил, что ядерные силы РФ пополнят более 40 межконтинентальных ракет.

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