В Санкт-Петербурге неизвестные сожгли агитационный автомобиль сторонников "ДНР" и "ЛНР"

Об этом в среду, 17 июля, сообщает inforesist.org со ссылкой на страницу российского пропагандистского движения в социальных сетях.

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"В Санкт-Петербурге, после предупредительных выстрелов в лобовое стекло и вандализма, НОДовская ("Национально-освободительное движение Донбасса" - УНИАН) машина в ночь на 16 июня была сожжена полностью, со всеми флагами и плакатами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что активисты "НОД" собирались 17 июня провести митинг в поддержку террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Сообщается, что ранее по всему Санкт-Петербургу распространяли открытки с текстами "Бизнес зеков Новороссии на крови россиян" и "Хватит отправлять лучших сыновей России на войну с братской Украиной".