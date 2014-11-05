В Москве националисты сожгли флаг "Новороссии"
01:43, 05 ноября 2014Мир
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Активисты так называемого "Национал-революционного блока" и некоторые другие националистические организации устроили несогласованное с властями шествие по Москве, в ходе которого сожгли флаг самопровозглашенной "Новороссии".
В Москве националисты сожгли флаг "Новороссии" / vk.com/nbplatforma
Об этом говорится на странице объединения ВКонтакте. Всего в акции приняли около двадцати человек.
Они прошли по Казарменному переулку в районе Покровского бульвара.
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В руках они несли баннер с лозунгами на украинском языке "Воля народам! Воля человеку", скандируя при этом антивоенные лозунги.
В конце мероприятия был сожжен флаг так называемой "Новороссии".
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