В Москве националисты сожгли флаг "Новороссии"

Об этом говорится на странице объединения ВКонтакте. Всего в акции приняли около двадцати человек.

Они прошли по Казарменному переулку в районе Покровского бульвара.

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В руках они несли баннер с лозунгами на украинском языке "Воля народам! Воля человеку", скандируя при этом антивоенные лозунги.

В конце мероприятия был сожжен флаг так называемой "Новороссии".