В России посадили активистов, повесивших немецкий флаг на здании ФСБ

Как сообщает Радио Свобода, суд признал Михаила Фельдмана, Олега Саввина и Дмитрия Фонарева виновными в хулиганстве и приговорил их к одному году и двум месяцам лишения свободы. Однако с учетом времени, проведенного активистами в СИЗО, они были освобождены в зале суда.

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На заседании в среду осужденные признали, что повесили немецкий флаг на здании ФСБ, однако не согласились с мотивом, которым их поступок объяснило следствие. По версии российских правоохранителей, активисты совершили хулиганство по предварительному сговору по мотивам политической ненависти и вражды и по мотивам ненависти в отношении определенной социальной группы.

Фельдман, Саввин и Фонарев вывесили немецкий флаг над одним из зданий управления ФСБ в Калининграде в марте 2014 года. Таким образом они выразили свое отношение к аннексии Крыма и вмешательству России в конфликт на Донбассе. С апреля прошлого года активисты находились в СИЗО.

Нынешняя Калининградская область России – это бывшая часть территории Германии Восточная Пруссия, которую СССР аннексировал по результатам урегулирования в Европе после Второй мировой войны.