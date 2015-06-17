ЕС опубликовал список "налоговых гаваней"

Евросоюз опубликовал список стран и территорий, которые, по мнению Брюсселя, помогают своим финансовым резидентам укрываться от уплаты налогов, передает Русская служба Би-Би-Си.

В список вошли большинство государств Карибского бассейна, таких как Каймановы острова, азиатские территории, в том числе Бруней и Гонконг, а также несколько карликовых стран, расположенных на территории Европы - например, Монако и Лихтенштейн.

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В опубликованном Брюсселем заявлении сказано, что Евросоюз примет необходимые меры, чтобы заставить "налоговые убежища" действовать в соответствие с международными финансовыми стандартами.