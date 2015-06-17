ЕС опубликовал список "налоговых гаваней"
17:48, 17 июня 2015Мир
884 0
В список вошли несколько карликовых стран, расположенных на территории Европы - например, Монако и Лихтенштейн.
REUTERS
Евросоюз опубликовал список стран и территорий, которые, по мнению Брюсселя, помогают своим финансовым резидентам укрываться от уплаты налогов, передает Русская служба Би-Би-Си.
В список вошли большинство государств Карибского бассейна, таких как Каймановы острова, азиатские территории, в том числе Бруней и Гонконг, а также несколько карликовых стран, расположенных на территории Европы - например, Монако и Лихтенштейн.
Читайте такжеЕврокомиссия начала антимонопольное расследование против Amazon
В опубликованном Брюсселем заявлении сказано, что Евросоюз примет необходимые меры, чтобы заставить "налоговые убежища" действовать в соответствие с международными финансовыми стандартами.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter