Политика России - вызов для НАТО и мирового порядка после окончания "холодной войны" - генсек Альянса

Политика России является вызовом для НАТО и устоявшегося после окончания "холодной войны" мирового порядка, пишут генсек Альянса Йенс Столтенберг и американский генерал Филип Бридлав в совместной статье на страницах The Wall Street Journal, передает ZN.ua.

По их словам, военные учения НАТО "Союзнический щит" (Allied Shield) продемонстрируют, что Альянс способен развернуть вооруженные силы где угодно на территории блока в течение нескольких дней в случае возникновения кризиса или появления угрозы для стран-союзниц.

Данные учения должны продемонстрировать миру, что НАТО готово и способно справиться с любым возникающим вызовом. Столтенберг и Бридлав подчеркивают, что эти военные маневры нужны, потому что мир меняется. После "холодной войны" началась новая эпоха свободы и демократии, которые основывались на нормах международного права.

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В течение данной эпохи существовал беспрецедентный уровень международного сотрудничества, что принесло процветание миллиардам людей по всему миру, но сейчас этому порядку бросают вызов. На юге "Исламское государство" и другие экстремистские группировки сеют хаос и подстрекают к совершению терактов от Парижа до Техаса, а на востоке Россия нарушает суверенитет своих соседей.

В данной обстановке НАТО необходимо быстро реагировать и быстро воплощать решения в жизнь. Это означает противодействовать кибератакам с помощью киберзащиты, дезинформации - с помощью информации, а также демонстрировать и расширять возможности Альянса путем проведения военных учений.