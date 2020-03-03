Власти Британии готовы вывести военных на улицы из-за коронавируса

Полиция не будет выезжать на мелкие вызовы, а армия будет оказывать поддержку полицию в поддержании порядка.

Власти Британии разработали план на случай обострения ситуации с коронавирусом в королевстве, который включает размещение военных на улицах.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на документ, представленный премьером Британии Борисом Джонсоном.

Полиция не будет выезжать на мелкие вызовы, а армия будет оказывать поддержку полицию в поддержании порядка.

«Наихудший сценарий» правительства предполагает заражение 80% населения Великобритании. Согласно плану, пациентам клиник, не зараженным коронавирусом, предстоит отправиться на лечение домой, чтобы освободить места.

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Всем госведомствам предписано иметь специалиста по коронавирусу. Также правительство одобрила стратегию распределения запасов лекарств и защитных средств.

Джонсон заявил, что крупная вспышка коронавируса в Британии «весьма вероятна», однако подчеркнул, что в настоящее время борьба с коронавирусом находится в стадии «сдерживания«и пока в стране только 39 подтвержденных случаев заболевания.

План действий на 28 страницах, опубликованный правительством, был согласован на первом экстренном заседании чрезвычайного правительственного комитета «Кобра».