ЕС о ситуации в Сирии: есть риск возникновения серьезной международной открытой конфронтации

В ЕС предупреждают все стороны о рисках международной открытой военной конфронтации.

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и безопасности Жосеп Боррель призывает Турцию и силы президента Башара Асада, которого поддерживает Россия, немедленно остановить военное обострение в Сирии.

Об этом Боррель сообщил в Twitter.

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"Продолжающееся обострение надо немедленно остановить. Существует риск сползания к серьезной открытой международной военной конфронтации. Это также вызывает невыносимые гуманитарные страдания и подвергает опасности гражданское население", - заявил Боррель.

"ЕС призывает все стороны к стремительному снижению напряженности и сожалеет о потерянных жизней. ЕС рассмотрит все необходимые меры для защиты интересов безопасности. Мы на связи со всеми соответствующими субъектами", - подчеркнул Боррель.

Как сообщал УНИАН, самолеты режима президента Сирии Башара Асада при поддержке России нанесли удары по позициям турецких Вооруженных сил в Сирии, 33 турецких военных погибли. Еще 32 турецких солдат получили ранения. Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибской зоне деэскалации.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Анкара инициировала экстренное заседание Альянса, основываясь на статье 4-й Североатлантического договора.

Во время операций, проведенных турецкими военными в сирийском Идлибе в феврале, Вооруженные силы Турции нейтрализовали 1709 солдат армии режима Асада.