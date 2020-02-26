Rzeczpospolita: Польше нужны врачи из Украины

У Варшавы особо нет другого выбора, поскольку польские медики едут на заработки в более богатые западные страны.

Идею привлечь в Польшу медиков из-за восточной границы страны, кажется, стоит обсуждать за пределами интересов польского медицинского сообщества. Ведь это может решить кадровый кризис и восполнить нехватку врачей в стране. Вопрос лишь в том, удастся ли такой смелый замысел воплотить вопреки сопротивлению польских медиков.

Как пишет Rzeczpospolita, аргумент о том, что врачи из Украины имеют худшую подготовку, чем их польские коллеги, не может остановить дискуссию. Ведь разные системы образования не означают автоматически, что кадры получаются менее компетентные. Обсуждение допуска к медицинской практике врачей из Украины напоминает то, что произошло около 20 лет назад в юридической сфере.

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Тогда польские юридические фирмы тоже защищали правила доступа к профессии адвоката, юридического консультанта или нотариуса. Открытие рынка для молодых, хуже подготовленных кадров без знаний о тонкостях этики юристов тоже должно было обязательно навредить интересам клиентов. Потому что такие худшие кадры должны были распутывать важные семейные или имущественные дела.

Но быстро оказалось, что корпоративные страхи были напрасными. Молодых юристов испытал рынок. Цены на услуги сократились и стали более доступными. Конечно, сфера здравоохранения сложнее. Решение врача часто касается жизни пациента, а не только состояния его кошелька. Поэтому система набора иностранных кадров должна быть очень осторожной. Речь не идет об открытии границ для всех медиков, а о постепенной интеграции их в польскую систему здравоохранения и ее правила.

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В конце концов, есть ли у Польши другой выход? Делу помогла бы остановка эмиграции польских врачей. А именно молодых специалистов, воспитанных за деньги налогоплательщиков, которые сейчас охотно выбирают более привлекательную практику в богатых странах Запада. Но до сих пор никто не решался браться за решение этой патологической ситуации. Свобода выбора места труда стала для польских врачей важнее, чем самочувствие пациентов.

«Поэтому будем надеяться, что в случае медиков из Украины корпоративные утверждения не возьмут верх», - пишет издание.