В честь Немцова: в Праге переименуют площадь, на которой расположено посольство РФ

Таким образом, изменится и официальный адрес посольства РФ в Чехии.

В столице Чехии площадь, на которой находится посольство России, переименовали в честь российского оппозиционного политика Бориса Немцова, которого застрелили в Москве 27 февраля 2015 года.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на издание iDNES.cz.

Ранее площадь называлась Под каштанами. Таким образом, изменится и официальный адрес посольства РФ в Чехии.

Идею о переименовании площади вынес на голосование мэр Праги Зденек Гржиб. Он отметил, что хотел бы устроить церемонию открытия площади в пятилетнюю годовщину убийства Бориса Немцова 27 февраля 2020 года.

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«Решение — акт солидарности с российской оппозицией. Этим жестом Прага присоединится к нескольким другим мегаполисам, которые таким образом указывают на тяжелую политическую ситуацию в современной России», — говорится в заявлении городских властей Праги.

Напомним, в марте 2019 года в Киеве возле российского посольства открыли сквер имени Бориса Немцова.

Российского оппозиционера Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту возле Кремля.

В июне 2017 суд признал виновными в его убийстве Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевих, Тамерлана Ескерханова и Хамзата Бахаев. Их приговорили к срокам от 11 до 20 лет.

Родственники Немцова после вынесения приговора заявили, что считают преступление нераскрытым.