В Индии на автобус упал высоковольтный провод, погибли 25 человек
16:55, 12 июня 2015Мир
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11 июня возле города Тонк в индийском штате Раджастхан на пассажирский автобус упал провод высоковольтной линии электропередач, в следствие чего от удара электрическим током погибли по меньшей мере 25 человек
REUTERS
Еще несколько человек получили ожоги разной степени тяжести, сообщает ZN.UA по информации местного телеканала NDTV.
Сообщается, что автобус перевозил одну из групп гостей свадьбы. Точное количество пассажиров автобуса не сообщается.
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Ранее сообщалось, что в конце мая - начале июня в Индии более 2,3 тыс человек стали жертвами аномальной жары.
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