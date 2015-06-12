В Индии на автобус упал высоковольтный провод, погибли 25 человек

Еще несколько человек получили ожоги разной степени тяжести, сообщает ZN.UA по информации местного телеканала NDTV.

Сообщается, что автобус перевозил одну из групп гостей свадьбы. Точное количество пассажиров автобуса не сообщается.

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Ранее сообщалось, что в конце мая - начале июня в Индии более 2,3 тыс человек стали жертвами аномальной жары.