Трамп разозлился из-за того, что больных коронавирусом американцев вернули домой

О решении эвакуировать больных граждан Трамп узнал уже постфактум.

Американский президент Дональд Трамп узнал о возвращении 14 больных на коронавирус 14 американцев, находившихся на борту круизного лайнера Diamond Princess, уже постфактум. И разозлился на такое решение своих советников.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на WP.

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В минувшую субботу Трампу и оперативной руппе сообщили о возвращении американцев после недельного карантина на лайнере Diamond Princess. В то же время пациентов с коронавирусом должны продолжать лечить в Японии. И президент США на такое предложение согласился, потому что здоровые граждане не должны находиться в одном самолете с больными.

Но Госдепартамент и топ-чиновники Минздрава США все-таки решили эвакуировать еще 14 американцев, у которых выявили вирус уже в автобусах возле Токийского аэропорта, и поместить их в изолятор, не отчитавшись перед Трампом.

Когда же информация дошла до американского лидера, тот разозлился и начал жаловаться, что с ним об этом не говорили, и что такое решение может навредить Белому дому.

С тех пор Трамп связался с несколькими высокопоставленными чиновниками Администрации и указал на необходимость его информировать. Также он заявил, что с решением не согласен.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 22 февраля в мире от нового типа коронавируса COVID-19 выздоровело 20 978 человек. В то же время жертвами COVID-19 стали уже 2 360 пациентов, а случаев заболевания – 77 661.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года.

Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.