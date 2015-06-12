Министр транспорта Румынии покидает должность из-за оскорблений в адрес трудовых мигрантов
Премьер-министр заявил, что "сожалеет о ситуации, сложившейся в связи с комментариями Руса" и принял его отставку.
Министр транспорта Румынии Йоан Рус подал в отставку из-за оскорбительных высказываний про трудовых мигрантов.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на AFP.
Как отмечается, у населения Румынии вызвали волну негодования обидные слова министра о людях, которые работают за рубежом на строительстве и оставляют дома свои семьи.
"За зарплату в 1500 евро их дети становятся бандитами, а их жены - проститутками", -сказал Рус.
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Премьер-министр Румынии Виктор Понта на своей странице в Facebook заявил, что "сожалеет о ситуации, сложившейся в связи с комментариями Руса" и принял его отставку.
Regret situatia generata de declaratiile dlui Ioan Rus! Acesta si-a asumat raspunderea si mi-a prezentat demisia din...Posted by Victor Ponta on 11 июня 2015 г.
Как отмечается, отставка министра транспорта только добавила неприятностей Понте.
Как известно, Национальный антикоррупционный директорат Румынии (DNA) возбудил уголовное производство в отношении премьер-министра страны Виктора Понты.
Его обвиняют в подделке подписей, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
В то же время, парламент Румынии отказался снимать иммунитет с премьер-министра.