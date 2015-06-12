Министр транспорта Румынии покидает должность из-за оскорблений в адрес трудовых мигрантов

Министр транспорта Румынии Йоан Рус подал в отставку из-за оскорбительных высказываний про трудовых мигрантов.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на AFP.

Как отмечается, у населения Румынии вызвали волну негодования обидные слова министра о людях, которые работают за рубежом на строительстве и оставляют дома свои семьи.

"За зарплату в 1500 евро их дети становятся бандитами, а их жены - проститутками", -сказал Рус.

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Премьер-министр Румынии Виктор Понта на своей странице в Facebook заявил, что "сожалеет о ситуации, сложившейся в связи с комментариями Руса" и принял его отставку.

Regret situatia generata de declaratiile dlui Ioan Rus! Acesta si-a asumat raspunderea si mi-a prezentat demisia din... Posted by Victor Ponta on 11 июня 2015 г.

Как отмечается, отставка министра транспорта только добавила неприятностей Понте.

Как известно, Национальный антикоррупционный директорат Румынии (DNA) возбудил уголовное производство в отношении премьер-министра страны Виктора Понты.

Его обвиняют в подделке подписей, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

В то же время, парламент Румынии отказался снимать иммунитет с премьер-министра.