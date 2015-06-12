Король Испании лишил свою сестру и ее мужа титула герцогов из-за подозрения в финансовых махинациях - СМИ
Младшая сестра короля Испании Филиппа VI лишена титула герцогини Пальма-де-Мальорка. Соответственно титула лишен и ее супруг Иньяки Урдангарин, которому с женой грозит суд за финансовые махинации.
Соответствующий указ монарх издаст 12 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство EFE.
Согласно информации, данное решение короля "не является необдуманным или импровизованным".
Инфанта Кристина и ее муж Иньяки Урдангарин подозреваются в финансовых махинациях, которые могут привести их на скамью подсудимых.
По данным прокуратуры, общественная организация Институт Ноос, в руководство которой входили Урдангарин и его бывший деловой партнер Диего Торрес, являлась лишь прикрытием для получения крупных сумм из бюджетов Балеарских островов и Валенсии и их дальнейшего присвоения узкой группой лиц.
Читайте такжеВ Испании в доме и офисе бывшего главы МВФ прошли обыскиИнститут завышал стоимость договоров с местными властями на осуществление различных спортивных проектов, а затем переводил полученные средства на счета коммерческих фирм, включая "Айзоон", владельцами которой были инфанта и ее супруг. Считается, что таким образом было присвоено свыше 6 млн евро.
Прокуратура Балеарских островов, где расследуется это дело, предлагает приговорить Урдангарина к тюремному заключению на срок девятнадцать с половиной лет. Общественное обвинение в лице объединения "Чистые руки" полагает, что инфанта была соучастником финансовых махинаций мужа, поэтому она должна быть осуждена на 8 лет тюрьмы.
Ранее УНИАН сообщал, что Король Испании Хуан Карлос I подписал акт об отречении от престола в пользу своего сына, принца Фелипе.
Таким образом он завершил свою почти 39-летнее пребывание на троне.
Хуан Карлос I стал одним из инициаторов перехода от постфранкистского авторитарного режима к многопартийной системе, выборов органов власти всех уровней, независимой судебной власти и свободы волеизъявления граждан. Эти изменения были отражены в конституции 1978 года, которая закрепила конституционную монархию как форму государственного устройства страны.