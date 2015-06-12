Король Испании лишил свою сестру и ее мужа титула герцогов из-за подозрения в финансовых махинациях - СМИ

Соответствующий указ монарх издаст 12 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство EFE.

Согласно информации, данное решение короля "не является необдуманным или импровизованным".

Инфанта Кристина и ее муж Иньяки Урдангарин подозреваются в финансовых махинациях, которые могут привести их на скамью подсудимых.

По данным прокуратуры, общественная организация Институт Ноос, в руководство которой входили Урдангарин и его бывший деловой партнер Диего Торрес, являлась лишь прикрытием для получения крупных сумм из бюджетов Балеарских островов и Валенсии и их дальнейшего присвоения узкой группой лиц.

Читайте такжеВ Испании в доме и офисе бывшего главы МВФ прошли обыскиИнститут завышал стоимость договоров с местными властями на осуществление различных спортивных проектов, а затем переводил полученные средства на счета коммерческих фирм, включая "Айзоон", владельцами которой были инфанта и ее супруг. Считается, что таким образом было присвоено свыше 6 млн евро.

Прокуратура Балеарских островов, где расследуется это дело, предлагает приговорить Урдангарина к тюремному заключению на срок девятнадцать с половиной лет. Общественное обвинение в лице объединения "Чистые руки" полагает, что инфанта была соучастником финансовых махинаций мужа, поэтому она должна быть осуждена на 8 лет тюрьмы.

Ранее УНИАН сообщал, что Король Испании Хуан Карлос I подписал акт об отречении от престола в пользу своего сына, принца Фелипе.

Таким образом он завершил свою почти 39-летнее пребывание на троне.

Хуан Карлос I стал одним из инициаторов перехода от постфранкистского авторитарного режима к многопартийной системе, выборов органов власти всех уровней, независимой судебной власти и свободы волеизъявления граждан. Эти изменения были отражены в конституции 1978 года, которая закрепила конституционную монархию как форму государственного устройства страны.