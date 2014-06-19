Король Испании подписал закон об отречении от престола

Таким образом он завершил свою почти 39-летнее пребывание на троне. Новый король Испании Фелипе VI примет присягу в четверг, 19 июня.

Хуан Карлос I стал одним из инициаторов перехода от постфранкистского авторитарного режима к многопартийной системе, выборов органов власти всех уровней, независимой судебной власти и свободы волеизъявления граждан. Эти изменения были отражены в конституции 1978 года, которая закрепила конституционную монархию как форму государственного устройства страны.

В период пребывания на троне Хуана Карлоса I в Испании произошли глубокие социальные изменения. В стране заметно улучшилась ситуация в сфере образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения, защиты прав женщин, детей и инвалидов.

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Напомним, Хуан Карлос 2 июня заявил об отречении от испанской короны и передачи власти своему сыну принцу Астурийскому Фелипе.

По словам распорядителя королевского дома Рафаэля Спотторно, Хуан Карлос решил передать корону Фелипе, чтобы наследник не ждал престола до старости, как британский принц Чарльз.

При этом и сам монарх и его окружение категорически отрицали, что решение связано с состоянием здоровья Хуана Карлоса (за последнее время он перенес много операций) или со скандалами в королевской семье.

За последние годы репутация королевской семьи претерпела несколько ударов. Причиной, в частности, стал скандал, разразившийся вокруг дочери короля, инфанты Кристины и ее мужа, Иньяки Урдангарина. Их подозревают в финансовых махинациях, которые могут привести членов монаршей семьи на скамью подсудимых.