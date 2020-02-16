В Париже задержали скандального российского художника Павленского и его подругу

Подругу художника Петра Павленського задержали за публикации видео сексуального характера с кандидатом в мэры Парижа. Сам акционист был задержан за драку в новогоднюю ночь.

Французская полиция вечером в субботу, 15 февраля, задержала подругу российского художника-акциониста Петра Павленского. Ее обвиняют в том, что она опубликовала видео интимного характера с участием соратника президента Франции, кандидат в мэры Парижа Бенжамена Гриво, сообщили в прокуратуре в воскресенье, 16 февраля. В частности, ей вменяют вмешательство в частную жизнь и публикации изображений сексуального характера без согласия. Имя женщины не разглашается.

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Сам Павленский также был арестован ранее в субботу в связи с расследованием инцидента, который произошел в новогоднюю ночь, пишет "Немецкая волна". Как сообщили французские СМИ, на новогодней вечеринке вооруженный ножом Павленский принимал участие в драке, в результате которой двое людей и он сам получили ранения. Впрочем, по данным французских СМИ, художника могут допросить и по размещенных видео с Гриво.

12 февраля он опубликовал видео с французским политиком на своей странице в Facebook. В интервью изданию Liberation, он заявил, что Гриво "постоянно воспитывает семейные ценности, говорит, что хочет быть мэром семей, и всегда ставит в пример своих жену и детей. Но делает он другое". После публикации этого видео Гриво, который баллотировался от правящей партии "Республика на марше" (Larem) снял свою кандидатуру, заявив, что хочет защитить свою семью.

Через три дня Павленский написал, что ресурс pornopolitique, на который он выложил видеозапись, просуществовал меньше трех дней и был заблокирован французскими властями. "Но я не позволю ни одной власти уничтожить то, во что я вложил столько сил и времени. И я обещаю всем зрителям и читателям pornopolitique, что политический порноресурс будет восстановлен", - написал он у себя на Facebook.

Петр Павленський получил известность своими провокационными акциями. В июле 2012 года художник зашил себе рот ниткой и вышел на одиночный пикет в поддержку панк-группы Pussy Riot у Казанского собора в Санкт-Петербурге. В ноябре 2013 года он гвоздем прибил свои гениталии к мостовой на Красной площади в Москве. Эту акцию художник посвятил Дню полиции.

В ноябре 2015 года Павленський облил бензином и поджег входную дверь здания ФСБ на Лубянке, за что был приговорен к штрафу в 500 тысяч рублей. В 2017 году он получил политическое убежище во Франции. В октябре 2017 года его арестовали за поджог входа в главное здание Банка Франции на площади Бастилии в Париже.