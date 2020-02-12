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"Нормальная страна отдала бы Крым": в Польше прокомментировали агрессию РФ против Украины

15:55, 12 февраля 2020
Мир
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Глава ОП Польши жестко высказался об РФ / usapolitics.ru

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польские СМИ, об этом заявил глава Офиса президента Польши Кшиштоф Щерский. Так он ответил на вопрос о невозможности наступления мира на Донбассе или возвращения Крыма Украине.

"То есть вы предполагаете, что Россия не может быть нормальной европейской страной. Такая страна отдала бы Крым. Я бы хотел европейскую Россию", - сказал Щерский.

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Несмотря на это, по его словам, диалог с другой стороной возможен даже в условиях агрессии, примером чего является Минский формат. Однако, подчеркнул Щерский, не следует путать ведение переговоров и возвращение к нормальным отношениям как у доверяющих партнеров.

"Определенная проблема международных отношений заключается в том, что теплые чувства к России растут с удалением от ее границ. Защитниками дружбы с Россией являются те, кто находится от нее дальше всех", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вице-президент Европейской комиссии, которая ответственна за вопросы ценностей и прозрачности, Вера Юрова заявляет, что на месте президента Российской Федерации Владимира Путина вернула бы оккупированный Крым Украине.

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