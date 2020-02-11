Оккупанты провели военные учения в Крыму: искали подводную лодку в Черном море

Для этого задействовали вертолеты.

Оккупанты провели в Крыму военные учения по поиску подводной лодки условного противника в Черном море.

Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.

Отмечается, что к маневрам привлекли вертолеты Ка-27М из состава морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.

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"В рамках планового учения экипажи вертолётов поднялись в небо с одного из аэродромов в Крыму и отработали комплекс мероприятий по поиску и обнаружению субмарины условного противника. В роли противника на учении была задействована одна из субмарин из состава соединения подводных лодок флота", - сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны-агрессора.

Как сообщал УНИАН, вице-президент Европейской комиссии, которая ответственна за вопросы ценностей и прозрачности, Вера Юрова заявляет, что на месте президента Российской Федерации Владимира Путина вернула бы оккупированный Крым Украине.