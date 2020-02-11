Лукашенко призвал белорусские СМИ не перехваливать его

По словам белорусского президента, "нужно все делать по-деловому".

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что государственные СМИ не должны перехваливать его.

Об этом он сказал сегодня на совещании с руководителями госСМИ, пишет "Белта".

По словам Лукашенко, в эфире государственных СМИ республики нередко не хватает остроты и оперативности. Он также призвал их отходить от зарубежных платформ. "Далеко не все, что там есть, хорошего качества. Нужно больше своей телепродукции", - заявил президент Беларуси.

Говоря об освещении деятельности президента, Лукашенко отметил, что времена, когда журналисты были "наши и не наши", уже прошли.

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"Если вы там где-то что-то о президенте сказали, вам никто никогда честно, объективно в глаз не ткнет и не скажет, что ворюга какой-то или человек, занимающийся пропагандой ради того, чтобы только удержать власть и обеспечить себя и свое ближайшее окружение. Но это не значит, что надо перебирать, похваливая президента. Надо все делать по-деловому", - считает он.

Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко заявил, что во время закрытых переговоров с президентом России Владимиром Путиным 7 февраля в Сочи им удалось обсудить многие вопросы.