Коронавирус на лайнере Diamond Princess: Япония собирается эвакуировать больных и пожилых

На борту лайнера находятся около 3,7 тыс. человек, среди которых 70 зараженных.

Японские власти намерены начать эвакуацию людей преклонного возраста и лиц с хроническими заболеваниями с круизного лайнера Diamond Princess, который из-за коронавируса заблокирован у берегов страны.

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Об этом сообщает местное издание Japan Times со ссылкой на осведомленные источники, передает 112.ua.

Эвакуация должна начаться уже во вторник утром. Как отмечает издание, по последним данным, на лайнере находятся 215 пассажиров в возрасте от 80 лет, а 11 из них старше 90 лет.

Известно, что на борту Diamond Princess находятся около 3,7 тыс. человек из более 50 стран. Общее количество зараженных на лайнере сейчас составляет 70 человек.

Как сообщал УНИАН, число жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, превысило тысячу.