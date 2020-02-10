Заблокированным из-за коронавируса на круизном лайнере туристам полностью возместят стоимость круиза

Кроме того, Princess Cruises не будет взимать дополнительную плату за услуги на борту Diamond Princess и подарит каждому пассажиру лайнера бесплатную поездку аналогичной стоимости.

Круизная компания Princess Cruises, которой принадлежит лайнер Diamond Princess, где объявили карантин из-за коронавируса, возместит стоимость поездки всем пассажирам.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Громадське.

"Из-за чрезвычайных условий на борту Diamond Princess компания возместит всю стоимость круиза для всех гостей, включая авиабилеты, проживание в гостинице, наземный проезд, предоплаченные наземные экскурсии, чаевые (для персонала лайнера - ред.) и другие статьи расходов", - говорится в сообщении.

Кроме того, Princess Cruises не будет взимать дополнительную плату за услуги на борту Diamond Princess и подарит каждому пассажиру лайнера бесплатную поездку аналогичной стоимости.

Также всем членам экипажа выплатят "достаточные доплаты за выполненную работу", сообщила круизная компания.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на сегодня, 10 февраля, на лайнере выявлены новые больные, общее количество которых уже достигло 130 человек. Среди инфицированных, в частности, двое граждан Украины.

4 февраля в японском порту Йокогама круизный лайнер Diamond Princess ("Бриллиантовая принцесса") поместили на карантин, поскольку у одного из пассажиров обнаружили коронавирус 2019-nCoV.

В связи с этим около 3700 человек на судне, включая членов экипажа, были помещены в карантин.

По данным украинского МИД, на судне находятся 25 граждан Украины - члены экипажа. Всего на судне 3 700 тыс. человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры.