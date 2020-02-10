"Я здесь, чтобы убить Трампа": у Белого дома задержали мужчину с ножом
Полиция города Вашингтон задержала вблизи Белого дома жителя Флориды, который признался, что приехал в город для убийства президента страны Дональда Трампа.
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Об этом сообщает The Washington Post.
«Я здесь, чтобы убить президента Дональда Трампа. У меня с собой нож для этого», - заявил 25-летний Роджер Хеджпет.
Его арестовали после того, как он рассказал агентам Секретной службы США, что пришел убить президента. У мужчины обнаружили нож и пустую кобуру от пистолета на правом бедре.
Хедгпета взяли под стражу, а также конфисковали его автомобиль. Полиция описывает его как «потерянного человека, которому необходима помощь психиатра».
О мотивах поступка ничего не сообщается.
Как сообщал УНИАН, Сенат оправдал президента США Дональда Трампа по делу об импичменте.