Береговая охрана Италии спасла более двух тысяч беженцев

Об этом сообщили в итальянской службе, пишет ТАСС.

Помощь была оказана беженцам на 12 надувных лодках и трех суднах, которые терпели бедствие примерно в 80 км от ливийских берегов.

В спасении были задействованы корабли разных государств, а также корабли европейской миссии "Фронтекс".

Читайте такжеDie Welt: Европа – это крепость, и она должна такой оставатьсяТолько накануне в Сицилийском проливе помощь была оказана почти четырем тысячам иммигрантов.

Ранее УНИАН сообщал, что военные суда Евросоюза 28 мая подобрали 741 мигранта из Ливии.По оценкам ООН, за последние пять месяцев Средиземное море в поисках убежища в Европе пересекли 60 тысяч человек, погибли около 1800 мигрантов.