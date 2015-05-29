У берегов Сицилии удалось спасти более 700 мигрантов

Об этом сообщила итальянская береговая охрана, передает Русская служба Би-би-си.

Военные суда Евросоюза в четверг подобрали 741 мигранта из Ливии, сообщил представитель береговой охраны агентству Франс пресс.

В апреле Евросоюз пообещал в три раза увеличить финансирование операций по спасению терпящих бедствие судов с мигрантами.

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По оценкам ООН, за последние пять месяцев Средиземное море в поисках убежища в Европе пересекли 60 тысяч человек, погибли около 1800 мигрантов.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия намерена обнародовать план переселения десятков тысяч мигрантов, которые достигли берегов южной Европы из Африки и Ближнего Востока. Согласно плану, около 40 тысяч беженцев будут распределены по всему Евросоюзу в соответствии с системой квот. Франция, Британия, Венгрия, Словакия и Эстония уже высказали свое нежелание участвовать в этой схеме.