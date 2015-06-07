BBC: Великобритания не видит подготовки российского наступления на Донбассе

Великобритания не считает, что Украина находится на пороге нового наступления российских или пророссийских сил.

Об этом в интервью ВВС Украина заявил министр иностранных дел Великобритании Филипп Хэммонд.

Об угрозе российского вторжения после активизации боев возле Марьинки заявил президент Украины Петр Порошенко.

Однако, по мнению Хэммонда, обострение ситуации и бои возле Марьинки свидетельствуют, что Москва не отказывается от самого радикального сценария.

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"Были определенные тревожные признаки наращивания активности как российских сил, так и подконтрольных России сепаратистских сил. С нашей точки зрения, нет явных признаков того, что все это является предпосылкой российского наступления. Но это говорит нам, что Владимир Путин оставляет себе все возможные варианты действий и не исключает военного варианта", - заявил министр.

Он добавил, что по результатам встречи "Большой семерки" в Германии и предстоящего заседания Европейского совета страны Запада собираются дать понять Москве, что не будут терпеть нарушение Россией обязательств по Минским соглашениям.