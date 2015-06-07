В Восточной Европе начались масштабные учения НАТО "Союзнический щит"
Указано, что все учения носят оборонительный характер и являются частью мер укрепления безопасности Альянса в результате вызовов на южной и восточной периферии.
В Восточной Европе стартовала серия учений НАТО под названием "Союзнический щит".
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Альянса, пишет Украинская правда.
Отмечается, что в учениях примут участие более 15 тысяч военных из 19 стран-участников Альянса и 3 стран-партнеров.
Длиться маневры будут до конца июня.
Указано, что все учения носят оборонительный характер и являются частью мер укрепления безопасности Альянса в результате вызовов на южной и восточной периферии.
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В пресс-службе НАТО также подчеркнули, что учения призваны повысить оперативную совместимость и боеготовность стран-участников Альянса и государств партнеров.
Как сообщалось, активность российских военных самолетов в Балтийском регионе в течение прошлого года утроилась. Силы НАТО поднимались на перехват российских самолетов больше 150 раз.
При этом сообщалось о 10 случаев нарушения воздушного пространства.