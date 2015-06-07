Камбоджа отправила ноту протеста Индии из-за строительства гигантского индуистского храма

Министерство иностранных дел Камбоджи направило ноту протеста Индии по поводу планов индийского религиозного фонда Mahavir Mandir из штата Бикар возвести на территории штата копию древнего кхмерского храма Ангкор Ват, построенного в XII веке, сообщает в воскресенье РИА Новости со ссылкой на японское новостное агентство Kyodo News.

Ангкор Ват — гигантский индуистский храмовый комплекс в Камбодже, посвящённый богу Вишну. Является одним из крупнейших из когда-либо созданных культовых сооружений и одним из важнейших археологических памятников мира. Построен в первой половине XII века. Храм также является объектом мирового наследия ЮНЕСКО.

"Королевское правительство Камбоджи считает, что строительство копии храма Ангкор Ват в коммерческих целях будет серьезным нарушением статуса объекта мирового наследия, представляющего исключительную ценность для человечества", — говорится в ноте, которую цитирует агентство.

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Ангкор Ват, полузабытый после переноса столицы Камбоджи в Пномпень и приобретший мировую известность только в конце XIX века, с момента обретения Камбоджей независимости от Франции стал символом страны. Он изображен на национальном флаге Камбоджи.

Индуистский фонд, затеявший строительство, планирует сделать свой новый храм несколько увеличенной копией Ангкора, чтобы ему досталась слава самого большого индуистского храма в мире. В настоящее время крупнейшим в мире индуистским храмом считается Ангкор Ват, построенный во времена, когда основной религией в Камбодже был индуизм. Примечательно, что на интернет-сайте фонда планы строительства копии Ангкор Вата связывают с "укреплением древнейших уз, существующих между двумя странами с богатыми культурными традициями — Индией и Камбоджей — уже более двух тысяч лет".