Ципрас, Меркель и Олланд обсудят греческий долг 10 июня в Брюсселе

Как сообщило греческое правительство, соответствующая договоренность была достигнута по итогам телефонных переговоров политиков, передает ТАСС.

"Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд во время телефонного разговора договорились встретиться в Брюсселе в среду", - говорится в коммюнике. 10-11 июня в бельгийской столице запланирован саммит ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

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По сообщению Афин, разговор лидеров трех стран прошел в доброжелательной атмосфере, отмечает Русская служба Би-Би-Си. О других деталях телефонного разговора ничего не сообщается.

В пятницу Алексис Ципрас, выступая в парламенте, назвал "удушением страны" условия международных кредиторов касательно порядка выплаты греческого долга и предоставления Афинам дальнейшей финансовой помощи.

Тогда Афины впервые не перечислили 300 млн долларов по займу МВФ. Пока решено, что все четыре июньских выплаты будут произведены в один прием в конце месяца. Но, если до этого времени не удастся согласовать условия помощи, Греции грозит дефолт.