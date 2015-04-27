Die Welt: Никто больше не должен бояться Алексиса Ципраса

Об этом пишет Андре Таубер в своей статье «Никто больше не должен бояться Алексиса Ципраса», опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Что за переполох был два месяца назад. Новое греческое правительство во главе с Алексисом Ципрасом после своей убедительной победы на выборах преисполненные властью, считая себя уполномоченными народом, приехали в Брюссель, чтобы отменить требования жесткой экономии и реформ. Министры финансов отреагировали испуганно. На специальных совещаниях и в частных беседах они пытались найти общий язык с греками.

Ципрас хотел удивить партнеров аргументами и воодушевлением, с которым он их представлял. Но его тактика наступления провалилась. Партнеров ЕС раздражает то, что им уже более двух месяцев приходится вести переговоры о реформах с новой властью. Но они не должны поддаваться суете и акционизму. В конце концов, именно Ципрасу придется уступить.

«Грексит» навредит, прежде всего, Греции

Грекам не хватает потенциала для шантажа. Банки Европы использовали последние годы, чтобы обезопасить себя от возможного банкротства Греции. Поэтому рынки остаются спокойными. Грексит навредит Греции больше, чем евро-зоне. По крайней мере, в экономическом плане.

Время работает против молодого премьер-министра, чья страна с каждым новым днем ​​без новых кредитных обязательств приближается к национальному банкротству. Очевидно, что Греция лишь с большим трудом сможет выполнить текущие обязательства и выплатить заработную плату.

Муниципалитеты и государственные учреждения, такие как больницы и университеты, Ципрас сейчас обязал хранить деньги в центральном банке. Мэры протестуют против такого решения. Премьер-министру Греции скоро придется причинить боль первым людям, которые его выбрали. Возникает вопрос, когда из-за этого на улицы выйдут первые греки.

Вопрос в том, как долго он удержится против такого сопротивления. Опросы общественного мнения показывают, что люди по-прежнему твердо поддерживают главу правительства. То, как он сражается против европейцев, люди в Греции считают миссией по восстановлению национального достоинства после многих лет политики тройки.

Деньги без условий - не для европартнеров

В то же время, они также хотят остаться в ЕС. Единую валюту они считают признаком стабильности, дисциплинирующим элементом для политического класса в Афинах. Обеспокоенность, похоже, очень велика, ведь они могут потерять этот якорь стабильности. Не зря они снимают свои заработные платы и пенсии со счетов, как только они туда поступают.

Вопрос в том, как совместить эти два желания.

Ципрас ведет себя беспомощно в этой ситуации. Он ищет союзников. Он ищет понимания своего положения. Сначала он цеплялся за президента Жана-Клода Юнкера. Он ездил в Москву, чтобы поговорить с Владимиром Путиным. Также канцлер Германии Ангела Меркель при каждой возможности говорила с ним.

Но они вряд ли смогут ему помочь. Желание дать грекам деньги без условий фактически отсутствует. Международный валютный фонд меньше всего к такому готов. Но и европартнеры вряд ли могут себе это позволить. Как Вольфганг Шойбле должен объяснить это немецкому Бундестагу?

У Ципраса нет никаких убедительных угроз

Россия, похоже, также не готова помогать своими миллиардами. Ей самой приходится бороться с экономическим кризисом. Сделка России о газопроводе в Греции, которая должна была принести пять миллиардов евро, оказалась расплывчатой надеждой с низкими шансами на реализацию.

Ципрас пропустил время, когда у него был шанс получить в Брюсселе значительные уступки. Его угрозы не были убедительными. И он, вероятно, недооценил тот факт, что другие страны, которые своими силами справлялись с кризисом, не хотят списывать кредиты Афин.

Поэтому премьер-министр должен, в конце концов, что-то предпринять. Интересный вопрос в том, как он продаст это своим избирателям, и как он объяснит это левым радикалам в своей партии и его партнеру по коалиции, который негативно настроен к ЕС. Вполне возможно, что любое решение все же будет связано с новыми выборами. Или референдумом. Тогда у Ципраса еще будет шанс выбрать курс реальных реформ.