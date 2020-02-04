Война в Сирии: США обвинили Асада, Россию и Иран в новой эскалации конфликта

США полностью поддерживают Турцию и ее ответные действия.

США обвиняют правительство Сирии под руководством Башара Асада, а также Россию, Иран и силы ливанского шиитского движения «Хезболла» в эскалации конфликта в Идлибской зоне разграничения, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

Его заявление опубликовано на сайте Госдепартамента.

Нападение сил режима Асада на наблюдательные посты Турции представляет собой серьезную эскалацию, говорится в заявлении Помпео.

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Кроме того, США полностью поддерживают Турцию и ее ответные действия, отметил Помпео. Он от лица Соединенных Штатов выразил соболезнования в связи с гибелью турецких солдат в результате атаки сирийской правительственной армии.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в результате удара правительственных войск Сирии погибли пять турецких военных и трое гражданских. После этого глава турецкого министерства обороны Хулуси Акар сообщил, что Анкара в ответ ликвидировала 76 военнослужащих сирийских правительственных войск.