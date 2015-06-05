Бывший главарь боевиков "ДНР" Гиркин может стать депутатом Госдумы России

Как пишет Новая газета, на сегодняшний день участие бывших и нынешних "лидеров "Новороссии" в политической жизни России поддерживают 29% граждан.

Отмечается, что наибольшей популярностью они пользуются среди людей старше 55 лет, мало- и среднеобеспеченных и преимущественно из городов.

"Отдельное место в опросе отведено персонально Игорю Гиркину. В конце лета прошлого года он покинул пост министра обороны "ДНР", обвинив российские власти в намерении заключить "унизительный мир"... Он также утверждал, что лично причастен к развязыванию кровопролитного конфликта на территории Украины. Тем не менее, 21% россиян симпатизирует Стрелкову-Гиркину, а у 8% его личность и вовсе вызывает восторг. Четверть респондентов не может сказать о нем ничего плохого. За последние месяцы Стрелков стал более узнаваем: теперь о нем знают 27% респондентов (на 6% больше, чем в сентябре 2014 года)", - пишет издание.

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По словам депутата от КПРФ Валерия Рашкина, если Стрелков решит вступить в компартию России и будет солидарен с ее программой, то его участие в украинском конфликте не станет помехой.

"У нас с ним схожая позиция.., поэтому никаких преград для участия (Гиркина – УНИАН) в выборах от нашей партии я не вижу", - сказал он.

В то же время, по словам члена партии "Справедливая Россия", "Стрелкову путь открыт в любую политическую партию".

"Если он разделяет наши установки, то, конечно, может стать членом "Справедливой России", — сказал парламентарий Дмитрий Горовцов. — Хочу подчеркнуть, что наша партия объявила широкий призыв, поэтому мы охотно готовы рассматривать любые кандидатуры. Это особенно актуально в связи предстоящими выборами губернаторов этой осенью и выборами в Госдуму".

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Стоит отметить, что депутат от ЛДПР Сергей Иванов был более сдержан в оценке шансов Стрелкова на участие в политической жизни страны.

"Теоретически любой может принять участие в федеральных выборах, в том числе и… из "ДНР" и "ЛНР". Никаких препятствий для этого нет, если они, конечно, являются гражданами России. А вот будет ли кто-либо включен в списки от нашей партии, решается на партийном съезде", - сказал он.

Как отмечает издание, не исключено, что политические амбиции Гиркина этим могут не ограничиться. На сайте "Эха Москвы" проводился опрос, в котором слушатели выбирали, за кого они отдали бы свои голоса в 2018 году.

"Радиостанция предложила всего две кандидатуры: Владимира Путина и Игоря Стрелкова. Результаты оказались весьма любопытными: 28,9% предпочли бы видеть лидером страны экс-министра обороны "ДНР", в то время как за Путина отдали голоса лишь 19,9%. Остальные не смогли согласиться ни с одной, ни с другой фигурой. Телефонное голосование также оказалось в пользу Стрелкова: 64,2% против 35,8%", - отмечает издание.