Минобороны Ирака подтверждает убийство одного из лидеров ИГ в ходе авианалета

18:09, 13 мая 2015
Мир
324 0

Министерство обороны Ирака подтвердило, что один из лидеров движения "Исламское государство" Абдель Рахман Мостафа Мохамед был убит в ходе авианалета коалиции, возглавляемой США.

REUTERS

По словам представителя ведомства генерала Тахсина Ибрагима, Мохамед был убит вместе с несколькими десятками боевиков ИГ в провинции Ниневия на севере страны, сообщает Русская служба ВВС.

Читайте такжеСША будут готовить сирийских повстанцев для борьбы с ИГИЛ - СМИ

5 мая власти США пообещали в общей сложности 20 миллионов долларов за информацию о четырех лидерах группировки "Исламское государство".

В сообщении на сайте госдепартамента уточнялось, что самое крупное вознаграждение – семь миллионов долларов – будет выплачено за информацию о Мустафе Кадули.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter