Минобороны Ирака подтверждает убийство одного из лидеров ИГ в ходе авианалета
18:09, 13 мая 2015Мир
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Министерство обороны Ирака подтвердило, что один из лидеров движения "Исламское государство" Абдель Рахман Мостафа Мохамед был убит в ходе авианалета коалиции, возглавляемой США.
REUTERS
По словам представителя ведомства генерала Тахсина Ибрагима, Мохамед был убит вместе с несколькими десятками боевиков ИГ в провинции Ниневия на севере страны, сообщает Русская служба ВВС.
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5 мая власти США пообещали в общей сложности 20 миллионов долларов за информацию о четырех лидерах группировки "Исламское государство".
В сообщении на сайте госдепартамента уточнялось, что самое крупное вознаграждение – семь миллионов долларов – будет выплачено за информацию о Мустафе Кадули.
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