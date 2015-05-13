Минобороны Ирака подтверждает убийство одного из лидеров ИГ в ходе авианалета

По словам представителя ведомства генерала Тахсина Ибрагима, Мохамед был убит вместе с несколькими десятками боевиков ИГ в провинции Ниневия на севере страны, сообщает Русская служба ВВС.

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5 мая власти США пообещали в общей сложности 20 миллионов долларов за информацию о четырех лидерах группировки "Исламское государство".

В сообщении на сайте госдепартамента уточнялось, что самое крупное вознаграждение – семь миллионов долларов – будет выплачено за информацию о Мустафе Кадули.