Мальдивы с сегодняшнего дня вновь стали членом Содружества наций

Это островное государство вышло из Содружества в октябре 2016 года после 34 лет членства, а сейчас снова к нему присоединилось.

Мальдивы с сегодняшнего дня, 1 февраля, вновь стали членом Содружества наций.

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"Содружество поздравляет своего 54-го члена семьи после того, как была утверждена заявка Мальдив на повторный прием", - говорится в сообщении объединения, сообщает Deutsche Welle.

По словам генсека Содружества наций Патриции Скотланд, «процесс реформ, который продолжается на Мальдивах, согласуется с ценностями и принципами Содружества». Члены поощряют правительство островного государства продолжать этот путь».

Справка УНИАН. Содружество наций является ассоциацией независимых стран, которые ранее были частью Британской империи. Её членами, в частности являются Канада, Австралия, Индия и другие страны. Эту ассоциацию возглавляет британская королева Елизавета II.

Мальдивы вышли из Содружества наций в октябре 2016 года после 34 лет членства. Тогда бывшего президента островного государства Ямина Абдулу Гаюма обвинили в нарушении прав человека и отсутствии прогресса на пути к демократии. В результате Мальдивам пригрозили санкциями.

В сентябре 2018 года на выборах президента Мальдив победил оппозиционный кандидат Ибрагим Мохамед Солих. Он анонсировал масштабные реформы и подачу заявки на присоединение к Содружеству.