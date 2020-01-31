Джонсон устроит вечеринку в честь Brexit

Уже известно, что будут подавать гостям на стол.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон устраивает вечеринку для Кабинета министров в честь выхода страны из Евросоюза.

Об этом сообщает The Guardian.

Уже известно, что будут подавать гостям на стол. В меню войдут бисквиты с голубым сыром, ягнятина, шашлыки из жареного цыпленка, ростбиф и другие вкусности.

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В то же время СМИ еще не знают, пригласит ли Джонсон на вечеринку свою предшественницу Терезу Мэй.

Встреча на Даунинг-стрит начнется в 21.00 часов после обращение Джонсона к гражданам, в котором он сравнит Brexit не с концом, а с "началом новой страницы перемен" британской истории.

Правительственную резиденцию украсят огнями цветов национального флага.

Напомним, 24 января премьер-министр Британии Борис Джонсон подписал соглашение об условиях выхода Соединенного Королевства из состава Европейского союза. В соответствии с соглашением о Brexit,Британия перестанет быть членом Евросоюза уже 31 января 2020 года.

Кроме того, вчера председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе соглашение о выходе Британии из Евросоюза. Ратификация документа в Европарламенте запланирована на 29 января.