Президент Чехии рассказал о лжи в российском документальном фильме, который оправдывает оккупацию Чехословакии

Российское телевидение врет в документальном фильме о вторжении войск Организации Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году.

Об этом заявил президент Чехии Милош Земан, сообщает Европейская Правда со ссылкой на издание Ceske Noviny.

Президент Чехии назвал это вторжение преступлением, а не ошибкой.

Читайте такжеВ Чехии министры раскритиковали пророссийские заявления президента относительно Украины"Это не было ошибкой, это было преступлением. Я настаиваю на этой точке зрения. Российское же телевидение говорит, что это было попыткой предотвратить военный переворот", - сказал Земан.

"Таким образом российское телевидение врет и никаких других комментариев кроме того, что это журналистская ложь я не могу предоставить" - заявил президент Чехии.

Как сообщал УНИАН ранее, МИД Словакии и Чехии выразили свое недовольство российским документальным фильмом, в котором оправдывается вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году.