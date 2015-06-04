Президент Чехии рассказал о лжи в российском документальном фильме, который оправдывает оккупацию Чехословакии
Президент Чехии Милош Земан заявил о лжи в российском документальном фильме о вторжении войск в Чехословакию в 1968 году.
Российское телевидение врет в документальном фильме о вторжении войск Организации Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году.
Об этом заявил президент Чехии Милош Земан, сообщает Европейская Правда со ссылкой на издание Ceske Noviny.
Президент Чехии назвал это вторжение преступлением, а не ошибкой.
Читайте такжеВ Чехии министры раскритиковали пророссийские заявления президента относительно Украины"Это не было ошибкой, это было преступлением. Я настаиваю на этой точке зрения. Российское же телевидение говорит, что это было попыткой предотвратить военный переворот", - сказал Земан.
"Таким образом российское телевидение врет и никаких других комментариев кроме того, что это журналистская ложь я не могу предоставить" - заявил президент Чехии.
Как сообщал УНИАН ранее, МИД Словакии и Чехии выразили свое недовольство российским документальным фильмом, в котором оправдывается вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году.