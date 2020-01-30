Из-за коронавируса Россия закроет пешеходную и автомобильную границу с Китаем

Ограничения ввели в 5 регионах до 2 февраля.

Россия в качестве меры по предотвращению проникновения нового коронавируса продлит закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах на Дальнем Востоке.

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Об этом на брифинге в Москве сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

По ее словам, речь идет об Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.Также, по ее словам, должен быть осуществлен режим, позволивший бы возвращать россиян с проведением соответствующих карантинных мероприятий и возможностью китайских граждан покинуть пределы Россию."В ближайшие сутки это будет проработано, пока ограничения действуют до 2 февраля. У нас есть еще возможность принять такое решение", — сказала Голикова. Также, по словам вице-премьера, Россия по решению оперативного штаба ограничит железнодорожное сообщение с Китаем с ноля часов с четверга на пятницу. Поезда будут двигаться по маршруту Москва — Пекин — Москва.

Решение о режиме авиарейсов в Китай примут не позднее пятницы.

Кроме того, Голикова сообщила, что вузам предложат продлить каникулы для китайских студентов.

Как сообщал УНИАН, количество погибших от опасного коронавируса 2019-nCoV в Китае возросло до 170 человек. 38 человек скончались за минувшие сутки. Все жертвы коронавируса являются жителями Китая.