В Малайзии крокодил-убийца съел рыбака, на берегу нашли части его тела

37-летний Файрус Латип исчез 24 января, когда пошел на реку ловить рыбу.

В малайзийском штате Саравак, расположенном на северо-западе острова Калимантан, нашли останки съеденного крокодилом рыбака.

Читайте такжеВ Австралии собака динго похитила ребенка прямо из кроватки (видео)Об этом сообщает местная газета The Star, пишет Lenta.ru.

Отмечается, что 37-летний Файрус Латип исчез в пятницу, 24 января, когда пошел на реку ловить рыбу. Около 23 часов того же дня односельчане и пожарные начали поиски пропавшего мужчины.

Останки рыболова были обнаружены утром следующего дня у истока реки. В заявлении пожарной охраны Саравака говорится, что на берегу нашли голову, часть туловища и левую ногу, остальное же, вероятно, съел крокодил.

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