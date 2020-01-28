В Малайзии крокодил-убийца съел рыбака, на берегу нашли части его тела
13:43, 28 января 2020Мир
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37-летний Файрус Латип исчез 24 января, когда пошел на реку ловить рыбу.
Иллюстрация REUTERS
В малайзийском штате Саравак, расположенном на северо-западе острова Калимантан, нашли останки съеденного крокодилом рыбака.
Читайте такжеВ Австралии собака динго похитила ребенка прямо из кроватки (видео)Об этом сообщает местная газета The Star, пишет Lenta.ru.
Отмечается, что 37-летний Файрус Латип исчез в пятницу, 24 января, когда пошел на реку ловить рыбу. Около 23 часов того же дня односельчане и пожарные начали поиски пропавшего мужчины.
Останки рыболова были обнаружены утром следующего дня у истока реки. В заявлении пожарной охраны Саравака говорится, что на берегу нашли голову, часть туловища и левую ногу, остальное же, вероятно, съел крокодил.
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