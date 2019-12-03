В США камера зафиксировала, как акула сбила 7-летнего серфера с доски (видео)

Хоть мальчик и был испуганным, но он решил, что заниматься серфингом не прекратит.

В США на Нью-Смирна-Бич сняли на видео, как черная акула врезается в доску для серфинга и сбивает с нее семилетнего мальчика.

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Чандлер Мур занимается серфингом с четырех лет, сообщает ТСН со ссылкой на CNN. В этот день он с отцом Шоном, как всегда, зашел в воду со своими досками. По словам Мура, это был "идеальный день" для серфинга.

"Было почти 80 градусов, солнечно, и волны были хорошими. На пляже было многолюдно, и там было множество серферов", - сказал Шон Мур.

Они заметили волну, и решили ее поймать. Мур сказал, что он дал Чандлеру толчок на доске. Когда Чендлер стал на доску, его сразу что-то сбило с ног. Позже отец с сыном воссоздали материал с камеры GoPro, которая была прикреплена к доске. На кадрах они увидели, что это была маленькая черная акула.

Хоть мальчик и был испуганным, но он решил, что заниматься серфингом не прекратит.

Черные акулы очень распространены в Нью-Смирна-Бич. Эксперты этот район называют их "столицей".