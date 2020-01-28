Спикер эстонского парламента обвинил РФ в попытках "переписать" историю

Пыллуаас также отметил, что Россия отрицает международное право и международные соглашения.

Россия нарушает международное право и пытается "переписать" историю.

Об этом заявил спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.

Сообщается, что об этом чиновник заявил в преддверии визита на военную базу Эмари под Таллином, где встретится с военнослужащими ВВС Польши. Они в начале этого года приступили к выполнению миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии.

"Эстония и Польша – хорошие союзники как в НАТО, так и в ЕС. Нас связывают схожие исторические события, общие ценности и единое понимание современных рисков в сфере безопасности. У нас есть общий сосед, Россия, который отрицает международное право и международные соглашения и пытается переписать всю историю в угоду своим целям", - цитирует пресс-служба слова Пыллуааса.

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По словам спикера, прозвучавшие недавно в адрес Польши обвинения в развязывании Второй мировой войны являются этому примером.

"Мы решительно осуждаем подобную деятельность. Все это каждый день напоминает нам, что опасность с востока никуда не пропала. Поэтому от всего сердца благодарим союзников по НАТО за вклад в защиту наших границ", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Пыллуаас заявил, что правящая эстонская коалиция не намерена давать ход ратификации договора о государственной границе с Россией, который был подписан в 2014 году.