Из Скотленд-Ярда выгонят толстых полицейских

Как отметил глава силовой структуры, те сотрудники, чей вес превышает норму и мешает выполнению служебных обязанностей, будут уволены, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Independent.

«Провалившим нормативы по физподготовке сотрудникам правоохранительных органов нужно дать время для того, чтобы они похудели и пришли в хорошую физическую форму. В противном случае у нас нет для них работы», — объяснил комиссар.

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Кроме того, Хоган-Хоу раскритиковал стандарты тестирования по физподготовке, которое британские полицейские должны проходить ежегодно. Он назвал требования слишком низкими и добавил, что в свои 57 лет легко проходит все предусмотренные тестирования без предварительной подготовки.

Тестирование на уровень физической подготовки, которое должны проходить британские полицейские, представляет собой аэробную нагрузку, которая известна как челночный бег. Это многократное прохождение одной и той же короткой (20 метров) дистанции в прямом и обратном направлении для тестирования скорости и ловкости.