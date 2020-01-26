"Кащей бессменный": в Санкт-Петербурге задержали противников изменения Конституции

Полицейские не объяснили причину задержания.

В Санкт-Петербурге возле Гостиного двора полиция задержала местного активиста Евгения Козлова, который стоял в одиночном пикете против изменения Конституции. Козлов держал в руках фотографию Владимира Путина с подписью "Кащей бессменный".

Полицейские не объяснили причину задержания. Сообщается, что активист успел простоять в пикете не более 10 минут, сейчас его доставили в ОВД по Центральному району Санкт-Петербурга, передает “Радио Свобода”.

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Как сообщает "МБХ медиа", позже были задержаны ещё несколько активистов. Мария Малышева стояла с плакатом "Новое кино: Шариковы и Маньки-облигации переписывают Конституцию, чтобы Путин был у власти до гроба", а у Дмитрия Гусева не было никакого плаката. Всего одиночные пикеты в Петербурге проводят около 30 человек.

Напомним, о плане изменить Конституцию России Владимир Путин заявил 15 января в послании Федеральному собранию. В соответствующем законопроекте предлагается внести изменения в 22 статьи основного закона страны. В частности, президент предложил установить приоритет Конституции России над международным законодательством и закрепить в ней статус и роль возрождённого им Госсовета. Оппозиция опасается, что Путин объявил об этой мере для того, чтобы в 2024 году, когда истечёт срок его президентских полномочий, возглавить Госсовет и таким образом остаться у власти.

Законопроект о поправках к Конституции единогласно приняла в первом чтении Государственная дума России. Второе чтение назначено на 11 февраля.

Всенародное голосование по поправкам к Конституции планируется провести в апреле. При этом о формате голосования в законопроекте ничего не говорится. Предполагается, что его выработает специально созданная рабочая группа и Центризбирком.