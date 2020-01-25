Требуется лишь решение властей: в Иране заявили, что у них есть ресурсы для обогащения урана

При этом ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что шаги Тегерана по постепенному отходу от своих обязательств по ядерному соглашению 2015 года будут прекращены.

У Ирана уже есть достаточно мощностей, чтобы обогащать уран до любого объема, и готов это сделать при соответствующем решении правительства.

Об этом говорится в заявлении заместителя главы Организации по атомной энергии Ирана Али Асгара Зарена, пишет Громадське.

«Если сегодня власти Ирана примут такое решение, то Организация по атомной энергии как исполнитель сможет обогатить уран на любой процент», — сказал Зарен.

При этом ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что шаги Тегерана по постепенному отходу от своих обязательств по ядерному соглашению 2015 года будут прекращены.

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Ранее спикер иранского парламента Али Лариджани заявил, что Иран может пересмотреть сотрудничество с МАГАТЭ, если европейские участники ядерной сделки 2015 года не будут соблюдать свои обязательства.

Заявления иранских чиновников прозвучали на фоне введения в действие формального механизма разрешения споров в рамках иранской ядерной сделки со стороны Великобритании, Франции и Германии.

Страны обвиняют Иран в нарушении положений ядерной сделки 2015 года. В частности, в декабре 2019 года они обратились к ООН, утверждая, что Тегеран продолжает разрабатывать баллистические ракеты, способные переносить ядерный заряд.