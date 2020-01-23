"Кто она такая": глава Минфина США раскритиковал Тунберг за ее "поучения" в Давосе

Глава Минфина США Стивен Мнучин раскритиковал Грету Тунберг за ее нравоучительный тон выступлений в Давосе.

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По словам Мнучина, Тунберг может поучать других хотя бы после изучения азов экономики в колледже, передает Новое время. «Она главный экономист, или кто она там? Я запутался ... После того, как она начнет изучать азы экономики в колледже, она может поговорить с нами», - сказал американский министр.

Министр добавил, что ему, например, очень нравится ездить на электромобиле, который не загрязняет воздух. «Но никто особо не задумывается, как производится для него электроэнергия и куда потом попадают аккумуляторы», - заявил Мнучин.

Ранее Тунберг во время Всемирного экономического форума призвал крупнейшие экономики мира остановить «безумную» эксплуатацию недр и отказаться от ископаемого топлива.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вообще ничего не знает о Грете Тунберг.