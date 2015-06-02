У побережья США произошло землетрясение магнитудой 6,0
02:03, 02 июня 2015Мир
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Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в понедельник, 1 июня, у побережья американского штата Орегон.
У побережья штата Орегон произошло землетрясение магнитудой 6,0 / ТСН
По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков располагался в 544 км западнее столицы штата – Сейлема, сообщает ТАСС.
Очаг залегал на глубине 13 км.
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Данных о жертвах или разрушениях не поступало.
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