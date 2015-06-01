В России прокуратура проверяет Тору и Танах на экстремизм

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на завуча гимназии Анастасию Сузьмину.

"Сотрудники прокуратуры 28 мая изъяли из гимназии образцы учебников по еврейским традициям - Тору и Танах. В списке экстремистской литературы они не числятся. Нам сказали, что будет назначена экспертиза, но я не понимаю причины такого внимания к этим книгам", - сказала Сузьмина.

По словам члена экспертного совета по религиоведческой экспертизе при управлении министерства юстиции Свердловской области, доцента кафедры религиоведения УрФУ Зои Чернышковой, священные тексты крупнейших мировых религий не должны проходить экспертизу.

Читайте такжеВ России нашли экстремизм в школьных тестах на экстремизм"В сообществе религиоведов не принято экспертировать сакральные религиозные тексты. Для миллионов верующих людей это является святыней, истиной, и подобная экспертиза может оскорбить чувства этих людей. И если прокуратура обратится к нашему совету за экспертизой, то, скорее всего, никаких признаков экстремизма мы не найдем", - отметила Чернышкова.

"Некоторое время назад в Томске была похожая ситуация с экспертизой религиозно-философского произведения "Бхагавадгита". Тогда дело чуть не дошло до международного скандала", - добавила она.

В прокуратуре Свердловской области сообщили, что начали проверку изъятой в гимназии "Ор-Авнер" в Екатеринбурге книги религиозной иудейской тематики в связи с поступившим обращением.

Об этом заявил руководитель пресс-службы прокуратуры Свердловской области Лидия Смирнова.

"В прокуратуру поступает множество обращений и при наличии оснований по каждому из них проводится проверка. В данном случае также поступило обращение, по которому начата проверка", - пояснила она, не назвав, откуда пришло обращение.

"На сегодняшний день проверка не завершена, в связи с чем говорить о ее результатах преждевременно", - добавила Смирнова.