В США 92-летняя женщина пробежала марафон

Гарриет Томпсон пробежала 42-километровую дистанцию в Сан-Диего в южной Калифорнии 31 мая, сообщает Радио Свобода.

Томпсон 92 года и 65 дней.

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Ранее старейшей женщиной, которая финишировала на марафоне, была Глэдис «Гладиатор» Беррилл из США, которой было 92 года и 19 дней, когда она пробежала 42 километра забега в Гонолулу в 2010 году.