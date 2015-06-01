В США 92-летняя женщина пробежала марафон
21:58, 01 июня 2015Мир
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В США 92-летняя бабушка стала самой старой женщиной, которая смогла пробежать марафон.
Томпсон пробежала 42 километра / Ryan Bethke, running.competitor.com
Гарриет Томпсон пробежала 42-километровую дистанцию в Сан-Диего в южной Калифорнии 31 мая, сообщает Радио Свобода.
Томпсон 92 года и 65 дней.
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Ранее старейшей женщиной, которая финишировала на марафоне, была Глэдис «Гладиатор» Беррилл из США, которой было 92 года и 19 дней, когда она пробежала 42 километра забега в Гонолулу в 2010 году.
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