Помпео готов дать показания в рамках разбирательства по импичменту - СМИ

Контролируемый республиканцами Сенат сегодня проголосовал по вопросу о правилах разбирательства по импичменту.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что готов дать показания в рамках разбирательства по импичменту президента Дональда Трампа, если будет обязан это сделать по закону.

Читайте такжеСенат США утвердил правила проведения суда над Трампом

Как сообщает "Голос Америки", об этом госсекретарь заявил, беседуя с журналистами на Ямайке.

"Если от меня, в соответствии с законом, потребуют дать показания, то, как я говорил ранее, я буду рад это сделать", – сказал Помпео.

По его словам, на этой неделе он не следил за событиями, связанными с делом об импичменте, совершая поездку по странам Западного полушария.

Контролируемый республиканцами Сенат проголосовал сегодня по вопросу о правилах разбирательства по импичменту. Республиканское большинство одобрило правила, отвергнув внесенные демократами поправки, направленные на то, чтобы Сенат затребовал ряд документов и выслушал новых свидетелей.

Как сообщал УНИАН, накануне Трамп заявил, что считает выдвинутые в отношении его обвинения в рамках процедуры импичмента - "оскорблением Конституции".