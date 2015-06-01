Президент Грузии раскритиковал Саакашвили за отказ от грузинского гражданства

Об этом он заявил 31 мая в беседе с журналистами в Кутаиси, передает Грузия Онлайн.

"Выражаю свое негативное отношение. Бывший президент не должен был отказываться от грузинского гражданства. Этим он оскорбил страну и институт президента. По моему мнению, важнее карьеры – ценности, и эти ценности – гражданство Грузии. Мне непонятен этот его поступок", - отметил Маргвелашвили.

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Накануне президент Украины Петр Порошенко предоставил Михаилу Саакашвили украинское гражданство и назначил его губернатором Одесской области.

По грузинскому законодательству, в случае получения гражданства другой страны гражданин автоматически теряет грузинское гражданство.