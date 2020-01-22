Трамп намерен ограничить въезд в США гражданам семи стран
Администрация президента США Дональда Трампа планирует ограничить въезд в страну гражданам семи стран.
Как сообщает Politico со ссылкой на источники, в список вошли Беларусь, Киргизстан, Эритрея, Мьянма, Нигерия, Судан и Танзания.
Речь не идет о полном запрете на въезд в США для граждан этих стран. Въезд могут ограничить только чиновникам или обладателям определенных категорий виз. Гражданам стран также могут запретить участвовать в лотерее грин-карт.
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Дональд Трамп подтвердил, что планирует расширить этот список, не уточняя названия стран, пишет The Wall Street Journal.
Также отмечается, что перечень стран неокончательный и может быть расширен одной или двумя странами.
Запреты могут ввести уже 27 января, чтобы отметить третью годовщину с момента, когда США ввели первые ограничения на въезд для граждан из других стран.
Напомним, в январе 2017 года Дональд Трамп ввел запрет на въезд граждан семи мусульманских государств. Позже из него были исключены три страны: Чад, Ирак и Судан.