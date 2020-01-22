Связанный с "Исламским государством" 8-летний мальчик казнил нигерийца (фото)

На кадрах видно восьмилетнего ребенка в черном платке.

Несовершеннолетний мальчик, связанный с "Исламским государством", казнил нигерийца.

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Об этом сообщает Site Intelligence Group в своем Twitter. Портал указывает, что на кадрах запечатлен 8-летний ребенок в черном платке. Тот стреляет в чернокожего мужчину.

Отмечается, что это казнь могла произойти на территории Нигерии. Site Intelligence Group предполагает, что мальчик является членом "Западноафриканской провинции Исламского государства" (ISWAP, ранее известная как "Боко харам").

Ранее сообщалось, что в США провели первую казнь в 2020 году. Смертельную инъекцию ввели 64-летнему мужчине по имени Джон Гарднер в Техасе. В 2005 году он застрелил свою жену, после чего пришел в полицию и сдался.